Syngenta rileva la sudafricana Sensako

BASILEA - Il gruppo agrochimico Syngenta ha annunciato oggi l'acquisizione della società sudafricana di ricerca sulle sementi Sensako per un ammontare non divulgato. L'operazione dovrebbe accelerare l'ingresso in questo mercato, scrive l'azienda in una nota.

Sensako è molto presente nel settore dei cereali in Sudafrica, ma anche in Namibia, Zambia e Lesotho, precisa Syngenta, proprietà della cinese Chemchina. Con questa operazione, il gruppo spera di entrare nel mercato del grano, del mais e dei semi di girasole.