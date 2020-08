Hotel svendesi, causa Covid-19: «Fra i più colpiti Vallese e Ticino»

ZURIGO - Ci sempre più hotel sulla piazza, anche grazie alla pandemia. È quello che sostiene un articolo pubblicato oggi sulle pagine della SonntagsZeitung, che ha voluto tastare il polso del mercato della compravendita alberghiera in Svizzera.

Attualmente strutture in vendita sarebbero decine: «Siamo decisamente molto impegnati in questo momento», conferma Jürg Zumkehr di Hotelforsale.ch, «solo il mese scorso abbiamo completato 3 vendite».

Fra i cantoni con più strutture in vendita, stando al portale Newhome che ne conta più di 200, c'è il Vallese (circa 91), seguito da Berna (41) e Ticino (31). Per Vaud e Ginevra, invece, 12 alberghi ciascuno. Si tratta di uno scorcio, questo, puramente indicativo che però riassume bene un fenomeno reale.

«La crisi causata dal Covid-19 ha colpito duramente i cantoni che puntano di più sul turismo, come Vallese e Ticino», conferma Zumkehr che spiega come le strutture più interessate siano quelle legate al turismo stagionale. Non sono però risparmiati nemmeno gli alberghi cittadini o quelli per i meeting di affari. Secondo gli esperti si tratta comunque solo dell'inizio: «Nei prossimi sei-dodici mesi il totale aumenterà in maniera importante».

E comunque chi li compra c'è (quasi) sempre: «L'interesse è molto alto, sia dagli acquirenti svizzeri ma anche dall'estero: piacciono molto agli investitori asiatici, russi, turchi e israeliani. È vero che la pandemia sta rendendo difficile questo tipo di transazioni, non sempre è facile per gli interessati recarsi in loco per valutare l'acquisto».

Non conferma la tendenza - né si sbilancia - Hotelleriesuisse, che non tiene nessun registro dei "passaggi di mano" degli hotel: «Vista la situazione delicata è comunque difficile fare previsioni a medio e lungo termine», conferma al domenicale un portavoce che puntualizza come il 96% delle strutture elvetiche ha già attivato qualche forma di lavoro a orario ridotto, «sicuramente il coronavirus influenzerà il settore, come però, è ancora troppo presto per dirlo».