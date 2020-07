ABB investe nella mobilità elettrica in Italia

ZURIGO - Lo specialista in tecnologie per l'energia e l'automazione ABB investirà 30 milioni di dollari (28 milioni di franchi) nella costruzione di un nuovo stabilimento a San Giovanni Valdarno, in provincia di Arezzo, che fungerà da centro di eccellenza globale e sito produttivo per le infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici.

L'impianto di 16'000 metri quadrati sarà operativo entro la fine del 2021, ha indicato oggi la società. Il gruppo intende puntare sull'innovazione in un settore considerato in rapida crescita. L'operazione fa infatti seguito a un investimento di 10 milioni di dollari in un nuovo centro di ricerca e sviluppo dedicato alla mobilità elettrica a Heertjeslaan (Paesi Bassi), la cui inaugurazione è prevista per la fine di quest'anno.