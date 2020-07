Torna a salire numero delle aziende fondate in Svizzera

BERNA - In giugno, insieme all'allentamento delle misure anti-coronavirus, è tornato sensibilmente a crescere il numero di nuove aziende fondate in Svizzera. Gli imprenditori sembrano riprendere coraggio dopo i mesi primaverili, nei quali si era assistito a un netto calo.

Secondo una ricerca dell'Istituto per le giovani aziende (IFJ) pubblicata oggi, a giugno sono nate 4445 società. Ciò corrisponde a un incremento del 24% rispetto allo stesso mese del 2019 e dimostra il ritrovato ottimismo. Nella seconda metà dell'anno si può prevedere un ulteriore aumento, indicano in una nota gli autori dello studio.

Prima della crisi legata al Covid-19, febbraio 2020 era passato alla storia come il mese con il maggior numero di nuove imprese dall'istituzione del registro del commercio. Tuttavia, i provvedimenti introdotti dal governo per contrastare la diffusione dell'epidemia hanno portato a un brusco rallentamento. Tra marzo e maggio è stato infatti fondato il 15% di aziende in meno in confronto a dodici mesi prima.

Il recente rialzo non è bastato a compensare questo calo, dato che le imprese entrate in scena nel primo semestre sono state meno, anche se solo leggermente, che nel 2019. Si parla di un totale di quasi 22'000, per una contrazione del 3-4%.

Per quanto riguarda i vari cantoni, il Ticino è uno di quelli più colpiti dal ribasso semestrale, mette in luce l'IFJ, così come un analogo sondaggio di startups.ch, pure di pubblicazione odierna. Nel cantone italofono il calo delle società fondate su base annua è stato di un quinto, inferiore solo a quello di un quarto registrato da Sciaffusa. Diminuzione a due cifre (-11%) pure per Vaud.

L'aumento più marcato - circa del 25% - è invece sfoggiato da Obvaldo. Incremento percentuale di rilievo anche per Appenzello Interno (18%) e Basilea Città (11%).