Stadler Rail: contratto per 35 convogli Flirt in Olanda

FRAUENFELD - Stadler Rail si è aggiudicata una commessa relativa a 35 convogli Flirt destinati alla compagnia regionale olandese Arriva, filiale della Deutsche Bahn. L'ammontare della transazione non è noto.

I nuovi treni saranno equipaggiati con il dispositivo di arresto automatico ECTS Guardia sviluppato da Angelstar, una joint venture a cui partecipa il gruppo turgoviese. I primi convogli saranno pronti entro il 2022, afferma Stadler in una nota.

Il contratto dovrebbe inoltre portare all'omologazione del nuovo sistema - approvato per la prima volta in Polonia una decina di giorni fa - nei Paesi Bassi, in Belgio e in Germania. È la prima volta che Stadler vince un appalto con il proprio dispositivo ECTS.