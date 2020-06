Aldi Suisse richiama una cesoia a batteria

BERNA - Aldi Suisse richiama la cesoia a batteria per erba e siepi della marca Ferrex, poiché in casi isolati l'apparecchio si accende da solo quando si inserisce la batteria. L'articolo può essere restituito in tutte le filiali Aldi e sarà rimborsato.

Il prodotto interessato era in vendita dallo scorso 18 giugno in tutte le filiali elvetiche di Aldi, indica in una nota odierna il gruppo in collaborazione con l'Ispettorato degli impianti a corrente forte (ESTI).

La cesoia a batteria, fornita da Mogatech, non deve più essere utilizzata poiché sussiste un rischio d'infortunio, viene precisato.