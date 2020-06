Valora colpita duramente dalla pandemia

BASILEA - Il coronavirus ha colpito in pieno Valora, gruppo basilese attivo nel settore del commercio al dettaglio, in particolare nelle edicole. L'azienda ha riaperto diversi punti vendita, ma la pandemia avrà pesanti conseguenze sui risultati dell'esercizio in corso, avverte la direzione in una nota odierna.

L'utile operativo (Ebit) e l'utile netto saranno fortemente segnati dalla crisi, indica la società, aggiungendo che è ancora troppo presto per quantificare le perdite. L'indebitamento netto del gruppo aumenterà leggermente.

La direzione aveva già annunciato misure di risparmio per conservare la liquidità. Gli investimenti per l'ampliamento e le ristrutturazioni sono stati rinviati e sono stati raggiunti accordi di differimento degli affitti con i principali locatori.

Quasi la metà dei dipendenti del gruppo lavora a orario ridotto. Nei mesi di giugno e luglio, Valora non compenserà più la perdita dovuta a questa pratica, ad eccezione delle controllate tedesche, per le quali la perdita sarà compensata all'80%.

L'Assemblea generale che si teneva oggi ha convalidato tutte le proposte del consiglio di amministrazione. I quattro amministratori candidati alla rielezione sono stati rieletti e gli azionisti hanno scelto per la prima volta Markus Bernhard, Karin Schwab e Suzanne Thoma nell'organo di sorveglianza. Gli azionisti hanno pure accettato di rinunciare al dividendo.