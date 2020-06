«Rischio di folgorazione», richiamato un caricabatterie

BERNA - In collaborazione con l'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (ESTI), l'azienda InSmoke richiama il caricabatterie per sigarette elettroniche "Golisi S4" con display LCD. «Vi è il rischio di folgorazione».

Il caricabatterie - viene precisato in un comunicato odierno dell'Ufficio federale del consumo - «non è isolato adeguatamente e non soddisfa quindi i requisiti di legge». In caso di contatto con il caricabatterie non si può escludere il rischio di folgorazione.

Il richiamo si riferisce ai caricabatterie "Golisi S4 Smart Charger" con display LCD, realizzati a partire dal 2018. I prodotti in questione riportano la scritta "Golisi S4" sul retro.

I consumatori che hanno acquistato tale prodotto sono pregati di non utilizzarlo e di richiedere un modulo di restituzione scrivendo all'indirizzo e-mail office@hemagnova.ch. Successivamente potranno restituire il prodotto e riceverne uno sostitutivo gratuito.