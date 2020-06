Gilbert Petit-Jean taglia un quinto dei dipendenti

LES BRENETS - Taglio occupazionale presso Gilbert Petit-Jean, impresa con sede a Les Brenets (NE) specializzata nel montaggio di meccanismi di orologi: la forte diminuzione delle vendite legata alla crisi del coronavirus costringe la società a licenziare 30 dei 157 dipendenti.

Una seconda ondata di riduzione dei posti di lavoro non è peraltro esclusa: a corto termine non vi è una prospettiva di ripresa, ha spiegato Philipe Petit-Jean, direttore dell'azienda familiare neocastellana, alla radio locale RTN. Il ricorso al lavoro ridotto non è sufficiente per far fronte alla situazione.

Il dirigente ha ricordato che il Covid-19 ha causato da metà gennaio un brusco arresto delle vendite di orologi in Asia, in particolare in occasione del Capodanno cinese. Poi da metà marzo i problemi si sono estesi all'Europa, con la chiusura dei negozi in molti Paesi.

«Il lavoro per le 100 persone attualmente ancora attive non è garantito per questo autunno», si rammarica Petit-Jean. Le scorte sono elevate e a livello globale la riapertura dei punti vendita avviene solo gradualmente. L'azienda potrebbe quindi vedersi costretta ad operare ulteriori tagli dell'organico all'inizio del 2021, qualora non si verificasse l'auspicata ripresa.