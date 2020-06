Crollano i pernottamenti: voragine da -93% in Ticino

NEUCHÂTEL - Crollo del turismo in Svizzera nel mese di aprile: i pernottamenti si sono attestati a 204'564, in flessione del 92% rispetto all'anno precedente. Per il Ticino la flessione è stata del 93% a 14'924, nei Grigioni ancora maggiore, pari al 95% (a 9565).

Stando ai dati diffusi poco fa dall'Ufficio federale di statistica (UST), nell'insieme dei primi quattro mesi del 2020 la contrazione è stata del 35% a livello nazionale, con 7,8 milioni di notti.

La campagna di Hotellerie: «Prenotate direttamente all'albergo» - «Le offerte imbattibili sono quelle che vengono proposte dal tuo albergo: sii furbo e prenota lì»: è lo slogan che fa da sfondo a una campagna lanciata dall'associazione di categoria HotellerieSuisse per spingere chi cerca una camera a non passare attraverso portali di viaggio come Booking, che rappresentano un fattore di costo per gli albergatori.

Nella campagna mirata online si ricorda che sono sempre più numerose le strutture che propongono ai loro clienti dei vantaggi in caso di prenotazione diretta: l'85% accorda ribassi sui prezzi, cambiamenti a una categoria superiore oppure offerte complementari, scrive l'organizzazione in un comunicato odierno. Obiettivo è far sì che la clientela conosca questi punti di forza, oggi spesso ignorati.