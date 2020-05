Addio al sogno di una casa propria per i prezzi alle stelle

ZURIGO - Si allontana sempre più per i giovani in Svizzera il sogno di possedere una casa propria: in molte località i prezzi sono infatti raddoppiati, riferisce la NZZ am Sonntag.

In base a dati calcolati dalla società di consulenza Iazi, venti anni or sono con un reddito medio si sarebbe potuto acquistare a Zurigo un appartamento di 109 metri quadrati: oggi non si va oltre i 48 metri quadrati, anche tenendo conto che in due decenni il reddito medio di una famiglia è passato da 105 000 a 121 000 franchi.

A Basilea la superficie si è ridotta da 120 a 67 metri quadrati, a Berna da 125 a 79 metri quadrati.