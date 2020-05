Richiamo per un lotto del farmaco Algifor Liquid Caps

BERNA - Verfora SA ha deciso, in accordo con Swissmedic, di richiamare per precauzione alcune confezioni di un lotto del farmaco Algifor Liquid Caps da 400 mg. Tali confezioni potrebbero in effetti contenere un altro medicinale.

Lo indica oggi in una nota l'Ufficio federale del consumo, precisando che verranno sostituite gratuitamente.

Non si può escludere completamente che alcune confezioni del lotto menzionato contengano un "blister" (involucro plastificato trasparente in alluminio per capsule o compresse ndr.) di un altro medicinale (Dioctyl, prodotto contro la stitichezza), aggiunge l'UFDC. Inoltre è possibile che il numero di lotto e la data di scadenza non siano riportati sulla confezione.

Il problema riguarda il seguente lotto: numero 309168A di Algifor Liquid Caps, 400 mg. Le confezioni interessate sono state vendute a partire dal 3 marzo 2020.

Chi è in possesso di confezioni facenti parte di questo lotto, è pregato di verificare se il "blister" riporta la scritta "Algifor". Nel caso la confezione dovesse contenere il prodotto Dioctyl, si prega di riportarla immediatamente al proprio medico, farmacista o droghiere.