Helvetas: donazioni da record nel 2019, ma occhio al Covid

elaborata da Robert Krcmar Giornalista in formazione

ZURIGO - Nuovo record di donazioni per Helvetas: nel 2019 l'organizzazione per la cooperazione allo sviluppo ha raccolto 31,7 milioni di franchi portando i suoi introiti complessivi a 137,6 milioni di franchi. La crisi del coronavirus rischia tuttavia di rimettere in discussione i progressi compiuti.

L'anno scorso Helvetas ha potuto aiutare 3,8 milioni di persone in 29 Paesi, indica oggi l'organizzazione in una nota. Circa 500'000 individui hanno ottenuto accesso all'acqua potabile, ovvero 100'000 in più rispetto al 2018.

Inoltre, Helvetas ha aiutato 700'000 persone a migliorare i loro raccolti attraverso la realizzazione di impianti di approvvigionamento idrico funzionanti e rispettosi dello sviluppo sostenibile. Circa 320'000 persone hanno potuto seguire corsi volti a meglio vendere i loro prodotti.

Helvetas è particolarmente attiva nel sud-ovest asiatico. L'organizzazione lavora in particolare su mandato della Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) che la sostiene sul piano finanziario. Il coronavirus minaccia tuttavia i risultati ottenuti negli ultimi anni. Tale argomento occuperà molto Helvetas in futuro, si legge ancora nella nota.