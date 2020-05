Nestlè investe 100 milioni in attività commerciali il Cina

VEVEY - Il gigante alimentare elvetico Nestlè ha annunciato ieri in una nota un investimento aggiuntivo di 730 milioni di yuan (circa 100 milioni di franchi) per rafforzare la sua attività commerciale in Cina.

Nestlè e il comitato amministrativo dell'Area di sviluppo economico e tecnologico di Tianjin (Tianjin Economic-Technological Development Area - TEDA) hanno firmato un memorandum d'intesa sulla cooperazione per la costruzione di un impianto di produzione di prodotti a base vegetale e per aumentare la capacità della sua fabbrica locale di cibo per animali domestici, la linea di produzione con una capacità annuale di 8'000 tonnellate sarà la prima del suo genere in Asia.