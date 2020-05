Denner richiama il "Formaggio di montagna della Svizzera interna"

ZURIGO - Denner è costretta a richiamare il "Formaggio di montagna della Svizzera interna" di marca propria. Sono interessate tutte le date limite di consumo.

Nell'ambito di un processo di controllo il produttore ha rilevato la listeria nello stabilimento e quindi non si può escludere un rischio per la salute, indica il dettagliante in un comunicato diffuso oggi. I clienti sono invitati a non consumare il prodotto e a restituirlo presso una delle filiali, dove il prezzo di vendita sarà rimborsato.

La listeria può avere conseguenze sulla salute, ricorda Denner. In singoli casi, dopo il consumo, possono manifestarsi sintomi simil-influenzali (febbre, mal di testa, nausea). Alle donne in gravidanza e alle persone con un sistema immunitario indebolito, nelle quali compaiono i sintomi descritti, si raccomanda di consultare immediatamente un medico.