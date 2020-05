Vincono i contanti, ma il "contactless" piace sempre più

ZURIGO - Gli svizzeri preferiscono il denaro contante. Il 78% degli interpellati nell'ambito di un sondaggio sui mezzi di pagamento condotto a inizio anno afferma che non potrebbe rinunciarvi.

Proseguendo nella graduatoria, per le carte di credito il dato è del 69% e per quelle di debito del 51%. Prendendo in esame le singole modalità di pagamento Twint viene considerato indispensabile dal 27% della popolazione. Seguono PostFinance Card (24%), carte di credito prepagate (19%), lo smartphone in generale (15%) e la carta V-Pay di Visa (13%). Più staccati sono la carta Revolut (6%), Apple Pay (5%), Google Pay (4%), Samsung Pay (3%), il bitcoin (3%) e il pagamento attraverso l'orologio (3%)

Se il contante ha ancora una posizione di preminenza, pagare il conto con una carta senza contatto o con il cellulare sta diventando un'abitudine sempre più diffusa. Un'evoluzione - ha spiegato il direttore di Moneyland Benjamin Manz, citato in un comunicato - che viene ora favorita dalla crisi del coronavirus.