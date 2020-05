Mai così poche nuove imprese

ZURIGO - A causa del coronavirus attualmente in Svizzera vengono fondate molte meno aziende del solito. Dopo che febbraio 2020 è passato alla storia come il mese con il maggior numero di imprese create dall'esistenza del registro di commercio svizzero, le misure per il coronavirus adottate dal Consiglio federale a metà marzo hanno portato in aprile a un crollo del numero di nuove imprese.

Secondo l'analisi nazionale pubblicata oggi dall'Istituto per le giovani aziende (IFJ), aprile di quest'anno, con la creazione di 2721 nuove imprese, è stato il mese più debole degli ultimi dieci anni. Rispetto all'anno precedente il numero di nuove aziende è sceso di oltre un quarto. Il distanziamento sociale ha portato a varie restrizioni nella gestione della creazione delle società che ha avuto un impatto sul processo di fondazione e di conseguenza sul numero di nuove iscrizioni nel registro di commercio, indica IFJ. Ad esempio non era possibile recarsi in alcuni uffici amministrativi o dai notai.

Nonostante la forte riduzione di aprile, nei primi quattro mesi del 2020 la Svizzera ha raggiunto il quinto livello più alto degli ultimi dieci anni. Da gennaio ad aprile di quest'anno sono state fondate 14'079 nuove società. Tuttavia nello stesso periodo del 2019, con 15'248 unità, il numero era stato notevolmente più elevato.

Una differenziazione per settori mostra che i rami del marketing e comunicazione (+6%), architettura e ingegneria (+4%) e consulenza (+1%) hanno registrato addirittura incrementi nei primi quattro mesi del 2020 rispetto all'anno precedente. I cali percentuali più netti sono stati segnati nei settori della mobilità (-19%), dell'agricoltura e della silvicoltura (-20%) e dell'alta tecnologia (-25%).