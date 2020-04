Primo trimestre in forte crescita per Novartis

BASILEA - Novartis ha registrato nel primo trimestre di quest'anno un fatturato netto di 12,3 miliardi di dollari (circa 11,90 miliardi di franchi) in crescita dell'11% su base annua (+13% a tasso di cambio costante). L'utile netto si è attestato 2,17 miliardi di dollari in progressione del 16% (+24% a tasso di cambio costante).

A contribuire al solido risultato è stata in particolare la divisione "Innovative Medicines" con una crescita dell'11% a 9,8 miliardi di dollari, indica Novartis in una nota odierna. I prodotti generici Sandoz hanno registrato un aumento del 9% a 2,53 miliardi di dollari.

Riguardo alle conseguenze del coronavirus sulle sue attività, Novartis fa sapere che la richiesta dei suoi prodotti «rimane stabile e forte» e la catena di approvvigionamento non è toccata se non marginalmente dall'emergenza. La tendenza all'acquisto di scorte di prodotti di natura sanitaria che si riscontra in questo periodo dovrebbe contribuire a circa 0,4 miliardi di dollari di fatturato nell'anno in corso.