Aduno, crollo dell'utile nel 2019

ZURIGO - Crollo dell'utile lo scorso anno per Aduno, gruppo zurighese attivo nel settore dei pagamenti senza contanti: -44,1% a 58,3 milioni di franchi. Sul risultato hanno pesato ammortamenti, accantonamenti fiscali e forti svalutazioni. È solo grazie alla vendita di Cashgate a Cembra Money Bank che la società è rimasta in attivo.

Il fatturato è cresciuto del 5% su base annua a 544,2 milioni di franchi, precisa il gruppo in una nota odierna. A fine dicembre i fondi propri della società ammontavano a 654,8 milioni di franchi.

Entro la fine del trimestre le controllate Viseca, Accarda e Aduno Finance saranno fuse per semplificare la struttura del gruppo, che costituirà una nuova società denominata Viseca.

Nelle ultime settimane le vendite hanno subito un forte calo in diversi settori, soprattutto in quelli del turismo e della gastronomia, ha rilevato Aduno. Questa situazione avrà un impatto «significativo» sui ricavi annuali, anche se la direzione non è in grado di stimarne l'entità al momento attuale.