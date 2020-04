Anche da Aldi si potrà pagare con il sistema Twint, con il cellulare e senza contatto

SCHWARZENBACH - Da questo momento i clienti possono pagare senza contatto ("contactless") in tutte le filiali Aldi in Svizzera semplicemente utilizzando il loro smartphone e l’app di pagamento Twint. In questo modo non è più necessario inserire il PIN al terminale per effettuare il pagamento. Specialmente in questo periodo di distanziamento sociale e misure igieniche, è importante evitare ogni possibile punto di contatto.

Fare acquisti in tutta sicurezza - Con l’introduzione di Twint, Aldi Suisse rafforza così le misure igieniche necessarie per proteggere meglio clientela e collaboratori: «Con il lancio di Twint colmiamo un’importante lacuna nel commercio al dettaglio svizzero» conferma Markus Kilb, CEO di Twint. «In questo modo gli attuali 2.3 milioni di clienti possono continuare a fare la spesa regolarmente e pagare con un processo che non prevede alcuna forma di contatto. Siamo molto orgogliosi di aver incluso Aldi nella rete di Twint». Aldi informa anche che, visto il successo del "crowd monitor", a partire dal 15 aprile ulteriori filiali in Ticino saranno dotate di questo sistema di conteggio automatico dei clienti.

Pagare diventa semplice - «Da sempre Aldi si basa sul principio della semplicità e dell’efficienza, non poteva mancare un sistema di pagamento semplice come Twint», così Andreas Gächter, Director National IT da Aldi. Grazie all’app mobile di Twint pagare con lo smartphone è estremamente facile: basta scannerizzare il codice QR visualizzato sul terminale e confermare il pagamento. «Siamo contenti di poter offrire ai nostri clienti e ai nostri collaboratori una soluzione per il pagamento senza contatto in grado di garantire una maggiore protezione in questa difficile situazione», ha dichiarato Andreas Gächter.

Sicurezza secondo gli standard svizzeri - Il pagamento tramite Twint è conforme agli standard svizzeri più severi: l’app protegge l’accesso dallo smartphone grazie al codice PIN o al Touch-ID. Le transazioni svolte sono sicure proprio come l’utilizzo dei servizi di e-banking: tutte le transazioni avvengono infatti in un ambiente sicuro. Anche la protezione dei dati è garantita in quanto tutti i dati personali restano conservati in Svizzera e non vengono trasmessi a terzi.