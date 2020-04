Dividendi: niente cancellazione o riduzione, UBS e Credit Suisse trovano una soluzione alternativa

ZURIGO - Invece di rinunciare o di ridurre il dividendo, UBS e Credit Suisse hanno adottato una soluzione alternativa. Messe sotto la pressione dall'autorità di controllo delle finanze nel contesto della crisi del coronavirus, le due grandi banche svizzere hanno deciso di dividere l'importo destinato agli azionisti in due tranche.

UBS pagherà ancora 0,73 dollari per azione per il 2019, metà come dividendo ordinario il 7 maggio e metà come compensazione straordinaria il 19 novembre. L'Assemblea degli azionisti del 29 aprile dovrà ancora deliberare in merito. La principale banca elvetica ha deciso di soddisfare le richieste dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (Finma), indica stamane in una nota.

Situazione analoga per Credit Suisse, che manterrà il suo dividendo di 0.2776 franchi per azione, ma che procederà al versamento in due tranche. Il primo pagamento di 0.1388 franchi per azione sarà effettuato l'11 maggio. L'altra metà sarà pagata nell'autunno 2020, indica il gruppo in una nota. L'assemblea generale degli azionisti avrà l'ultima parola il 30 aprile.

La Finma - in un comunicato - ha reagito accogliendo con favore la «logica» decisione delle maggiori banche svizzere di rinviare la metà della distribuzione dei dividendi «nonostante la loro solidità finanziaria». «La Finma vede questa misura precauzionale delle due istituzioni come un modo per soddisfare responsabilmente le aspettative degli azionisti e le grandi incertezze legate alla crisi del VIDOC-19», indica l'autorità di controllo delle finanze.

A fine marzo la Finma aveva annunciato misure volte a facilitare la circolazione della liquidità nell'economia svizzera nel contesto di una pandemia globale. Le banche possono così beneficiare di una riduzione dei requisiti patrimoniali. Tuttavia, tali agevolazioni saranno ridotte in proporzione al dividendo pagato, al fine di scoraggiare gli istituti dall'effettuare tali pagamenti.



UBS, utile trimestrale da 1,5 miliardi - UBS prevede poi di realizzare un utile di 1,5 miliardi di franchi nel primo trimestre del 2020. La grande banca vanta una buona performance operativa in tutti settori di attività e indici di capitalizzazione (fondi propri e leverage ratio) in linea con gli obiettivi.

Questi risultati tengono conto degli oneri relativi alle perdite di credito e delle rettifiche legate a questa attività, indica oggi la numero uno delle banche svizzere in una nota. «Abbiamo supportato i nostri clienti con prestiti e consigli, aiutandoli a muoversi in questo ambiente molto difficile», afferma il CEO Sergio Ermotti, citato nel comunicato.

UBS ha deciso di partecipare al piano di aiuto del Consiglio federale nel contesto della crisi sanitaria ed economica causata dal coronavirus. La grande banca concederà prestiti a tasso zero garantiti dalla Confederazione alle imprese colpite dalle restrizioni imposte per combattere la diffusione della pandemia. UBS pubblicherà i risultati trimestrali completi il 28 aprile.