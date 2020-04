Coronavirus, Lipo giunge in aiuto di Lidl

FRAUENFELD - Solidarietà aziendale in tempi di coronavirus: nei supermercati Lidl, sotto pressione per via dell'epidemia, arrivano ora in aiuto le maestranze della catena di negozi di arredamento Lipo, chiusa a causa del Covid-19.

Le due aziende hanno trovato una soluzione di cui entrambe possono approfittare, sottolinea Lidl in un comunicato odierno. «In tempi così difficili è fondamentale essere uniti», afferma il Ceo Georg Kröll, citato nella nota.

Sulla stessa lunghezza d'onda il presidente della direzione di Lipo. «Appena abbiamo ricevuto la richiesta da parte di Lidl è subito apparso chiaro che eravamo pronti a sostenere, subito, in modo semplice e solidale: le crisi si superano solo insieme». I dipendenti continueranno ad essere impiegati da Lipo, pur lavorando temporaneamente per l'altra azienda.