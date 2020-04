Leuenberger confermato alla testa di Repower

POSCHIAVO - Il Consiglio d’Amministrazione di Repower AG ha nominato Roland Leuenberger nuovo CEO della società. Da settembre 2019 Leuenberger guidava già l'azienda del settore energetico ad interim. Ora, lo farà in qualità di CEO a tempo indeterminato.

Al momento, Leuenberger è ancora membro del Consiglio d’Amministrazione, ma si dimetterà da questa posizione all’Assemblea generale del 2020. Repower sta cercando nel frattempo una soluzione per la sua sostituzione in questo incarico.

«Siamo molto lieti di avere Roland Leuenberger come CEO di Repower in modo definitivo. In un processo trasparente, ha prevalso su una rosa di candidati di altissimo livello e negli ultimi mesi ha dimostrato di possedere le qualifiche ideali per gestire con successo i compiti che l'azienda deve affrontare. Sono convinta che guiderà l'azienda nel futuro energetico con lungimiranza e forza innovativa e sono felice di proseguire la nostra collaborazione», ha dichiarato la presidente del Consiglio d’Amministrazione, Monika Krüsi, citata in un comunicato.

Leuenberger ha dal canto suo ringraziato sentitamente il Consiglio d’amministrazione per la fiducia: «Sono molto contento di avere l’onore di continuare a dirigere Repower anche in futuro e, insieme alle mie collaboratrici e ai miei collaboratori, di seguitare con pieno impegno ad adoperarmi per il successo della società», ha affermato.

Negli ultimi dieci anni Leuenberger è stato imprenditore nel settore energetico. Durante questo periodo ha costituito due società, una di gestione patrimoniale/investimenti e l’altra di consulting, tuttora attive sul mercato energetico svizzero ed europeo. Nel 2016 ha partecipato in modo determinante al riposizionamento strategico di Repower AG.

In precedenza, ha ricoperto diverse posizioni presso UBS SA per dieci anni, l'ultima delle quali come responsabile Finance & Controlling di Wealth Management International. Ha 52 anni e si è laureato in economia all'Università di Zurigo nel 2001 come lic. oec. publ.