Il "modello svizzero" piace a Salvini

MILANO - «Noi abbiamo proposto il modello svizzero con cui, l'ho ricordato al Presidente del Consiglio, compilando un solo foglio ti accreditano fino a 500mila franchi. Abbiamo chiesto più velocità e meno burocrazia, vediamo se verremo ascoltati». Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini in collegamento con Italia 7 Gold, dopo la riunione con il premier italiano Giuseppe Conte e il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri.

«Noi siamo per collaborare. Per il momento non è che ci sia dato ascolto più di tanto» ha detto Salvini.

La stessa proposta al governo italiano era stata inoltrata in mattinata da Maurizio Lupi, presidente di Noi con l'Italia. Lupi chiedeva l'introduzione del modello svizzero o francese per il versamento della liquidità alle imprese che rende immediatamente disponibile, in quattro ore, il finanziamento fino a 500.000 euro o il 10% del fatturato.