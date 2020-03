Economiesuisse: «No al coprifuoco totale, strangola l'economia»

ZURIGO - Sì alle misure di protezione contro il coronavirus, ma no a un coprifuoco che strangolerebbe l'economia. È questa in estrema sintesi la posizione di Economiesuisse, l'associazione che rappresenta le imprese elvetiche.

Attualmente circa l'80% del mondo economico sta continuando a funzionare, stima il presidente dell'organismo, Heinz Karrer, in un'intervista pubblicata oggi dalle testate dell'editore Tamedia. Questo è possibile solo grazie all'enorme capacità di adattamento delle aziende, ha aggiunto.

Occorre comunque valutare le misure delle autorità: «Un coprifuoco totale sarebbe sproporzionato», sostiene Karrer, «dove è possibile mantenere le regole di distanza la gente dovrebbe andare a lavorare».

Naturalmente, la priorità è la protezione delle persone e dell'infrastruttura ospedaliera, ma presto sarà in gioco la struttura economica del paese, mette in guardia Karrer.

«L'economia ha bisogno di un segnale da parte del Consiglio federale: ci dica che le misure saranno allentate non appena la situazione lo consentirà, in modo che le cose si riprendano prima o poi».

La situazione è molto difficile per i settori già interessati dai provvedimenti restrittivi: «Conosco casi di perdite quasi totali delle entrate», osserva il manager. La perdita di prodotto interno lordo potrebbe salire a 100 miliardi di franchi e il lavoro a orario ridotto potrebbe interessare il 10% degli occupati, a seconda di quanto durerà la crisi.

L'ex Ceo di Axpo chiede al mondo politico soprattutto miglioramenti nel campo della disoccupazione parziale: «Ci aspettiamo una soluzione per i lavoratori autonomi e i proprietari di aziende, oltre a un significativo aumento delle risorse finanziarie».

Troppe persone direttamente colpite dalla crisi sono ormai escluse dall'assegno di integrazione. Inoltre è necessario che le imprese dispongano di liquidità: «Qui deve intervenire la Confederazione, sia con garanzie per i prestiti bancari che direttamente».

Karrer si dice per contro scettico riguardo ai programmi di stimolo economico: «Dai paesi in cui questo approccio è stato adottato sappiamo che i miliardi, non importa quanti e non importa dove siano stati spesi, sono sempre arrivati troppo tardi e nel posto sbagliato», sostiene.