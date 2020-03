Hotelplan Group annulla i pacchetti di viaggio fino al 19 aprile

Niente più viaggi fino al 19 aprile. Il tour operator svizzero Hotelplan Group ha deciso questa mattina di sospendere momentaneamente la sua programmazione. Di conseguenza, tutti i pacchetti di viaggio già prenotati fino a tale data verranno annullati o riprenotati per altra data di partenza senza penali. Questa decisione verrà applicata anche per prenotazioni di appartamenti o case di vacanza già effettuate con Interhome e Interchalet, in tutto il mondo.

L'azienda fa sapere che per le singole prestazioni di viaggio valgono le Condizioni Generali di Annullamento e di cambio di prenotazione dei rispettivi fornitori di servizio. Ad esempio, per le prenotazioni di solo volo, valgono le condizioni applicate dalla rispettiva compagnia aerea.

"A causa della situazione venutasi a creare in tutto il mondo, abbiamo preso quella che riteniamo la decisione migliore a tutela degli interessi dei nostri clienti, scegliendo di condurre in prima persona le trattative con i nostri fornitori per i risarcimenti. Lo stiamo facendo, malgrado non sia stata ancora emanata alcuna direttiva che contribuisca a far chiarezza, in una situazione piuttosto confusa, per i nostri clienti", spiega Thomas Stirnimann, CEO di Hotelplan Group.

In quest'ottica dunque le tre filiali ticinesi sono operative a porte chiuse proprio per venire incontro alle esigenze della propria clientela e fornire assistenza alle loro richieste. I dipendenti lavorano secondo le disposizioni emanate dalle autorità, rispettando dunque le distanze fisiche, e ovviamente senza dare la possibilità ai clienti di entrare in agenzia.