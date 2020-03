La Banca cantonale argoviese a sostegno delle piccole e medie imprese

AARAU - Epidemia e liquidità - Coronavirus: Banca cantonale Argovia promette crediti ponte

AARAU (ats) -

La Banca cantonale argoviese (Aargauische Kantonalbank, AKB) corre in aiuto delle piccole e medie imprese (PMI).

L'istituto ha fatto sapere che garantirà crediti ponte ad aziende che hanno modelli d'affari funzionanti ma che, in seguito alla crisi del coronavirus, si trovano in crisi di liquidità pur non avendo colpe.

L'AKB vuole assumersi le sue responsabilità in questo momento turbolento, scrivono i vertici in un comunicato odierno. «Riteniamo importante essere solidali in momento difficile per imprese e dipendenti», afferma il presidente del consiglio di amministrazione Dieter Widmer, citato nella nota. La banca è intenzionata inoltre a mantenere tutte le consulenze e i servizi alla clientela.

Proprio all'inizio di questo mese la maggioranza del parlamento argoviese ha deciso di mantenere la garanzia statale e di non trasformare l'AKB in una società anonima, come invece proponeva di fare la sua commissione preparatoria. Il consiglio di Stato voleva da parte sua conservare la banca nella sua forma attuale.