Unia chiede 4 miliardi al Consiglio federale: servono misure per tutelare i lavoratori

Giornalista in formazione

elaborata da Robert Krcmar Giornalista in formazione

BERNA - Unia ha chiesto al Consiglio federale di stanziare almeno 4 miliardi di franchi per garantire i salari e proteggere dal licenziamento i lavoratori minacciati dal coronavirus.

Il maggiore sindacato svizzero ha inoltre annunciato che si aspetta determinate misure per gli ultra 50enni, programmi di stabilizzazione per i settori più toccati e provvedimenti per garantire la loro salute.

«La situazione straordinaria richiede misure straordinarie», ha affermato Unia in un comunicato. Sottolineando che sono particolarmente a rischio i lavoratori precari e i dipendenti scarsamente retribuiti del settore dei servizi: la crisi e la sua gestione non devono pesare sulle loro spalle. Per proteggerli le autorità sono invitate ad agire immediatamente adottando le misure giuste e fornendo i necessari finanziamenti.

Secondo Unia, l'ente pubblico deve creare un fondo di almeno 4 miliardi di franchi per finanziare cinque approcci che devono essere seguiti: