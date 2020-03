Swiss cancella tutti i voli per l'Italia

ZURIGO - Milano, Roma, Venezia, Firenze, Napoli e Brindisi: tutte le destinazioni Swiss in Italia sono cancellate, perlomeno fino all'inizio di aprile. Si tratta di novanta collegamenti settimanali che a causa dell'epidemia di coronavirus non saranno effettuati, come fa sapere la compagnia aerea in un odierno comunicato stampa.

E si parla anche di altre destinazioni europee, quali Stoccarda, Norimberga e Bordeaux. Sul resto della rete internazionale di Swiss - dove sono ancora sospesi i voli per Pechino, Shanghai e Tel Aviv - fino al prossimo 24 aprile vengono cancellati anche i collegamenti col Cairo.

Il prossimo 29 marzo la compagnia elvetica, filiale di Lufthansa, avrebbe inoltre inaugurato la rotta tra Zurigo e Washington DC. L'attivazione del collegamento è ora rimandata a data da definire.

Per via dell'epidemia, fino al prossimo 24 aprile il gruppo Lufthansa ha cancellato ben 23'000 voli.