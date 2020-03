Bulgari presenta i "Geneva Watch Days"

GINEVRA - Bulgari presenterà una parte della sua nuova collezione dal 26 al 29 aprile a Ginevra. Nonostante la cancellazione, a causa del coronavirus, delle più importante fiere il gruppo orologiero ha deciso di creare "Geneva Watch Days", un suo salone che raggrupperà diversi marchi tra cui anche Girard Perregaux e Ulysse Nardin.

Le diverse linee di orologi saranno presentate in diversi hotel di lusso della città. «La situazione internazionale non deve penalizzare i nostri clienti, molti dei quali vogliono conoscere i marchi e pianificare i loro acquisti in linea con le nuove innovazioni dell'orologeria», ha dichiarato in una nota Bulgari, sottolineando che le misure sanitarie raccomandate dalle autorità saranno garantite.

Fiere cancellate - In seguito agli sviluppi sulla diffusione del coronavirus, gli organizzatori hanno deciso di annullare l'edizione 2020 del salone internazionale dell'alta orologeria di Ginevra. Lo stesso è avvenuto per Baselworld.