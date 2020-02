I patrimoni gestiti da Lombard Odier salgono a quasi 300 miliardi

GINEVRA - I patrimoni della clientela amministrati dalla banca privata ginevrina Lombard Odier sono saliti a 299 miliardi di franchi, con un aumento del 16% rispetto alla fine del mese di dicembre del 2018.

Lo si legge nel comunicato stampa odierno, con il quale il gruppo annuncia i risultati del 2019. «I nuovi flussi finanziari netti sono stati forti e l'impatto del mercato sugli attivi della clientela è stato positivo», spiegano dall'istituto.

Il reddito operativo per lo scorso anno è stato di 1,2 miliardi di franchi, in aumento del 3% rispetto al 2018. L'utile netto consolidato, escluse le componenti non ricorrenti, è di 175 milioni, in crescita del 6% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Il bilancio del Gruppo Lombard Odier «rimane solido, altamente liquido e investito in modo prudente, per un totale di 17,4 miliardi di franchi». Il rating, ribadito lo scorso mese di luglio dall'agenzia Fitch, è AA-.