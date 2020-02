Ci piacciono le carte di credito, ma non ci fidiamo del contactless

Carta di credito Caricamento in corso ... Utilizzi la carta di credito? Sì, sempre Sì, spesso A volte No, mai Quando pago con la carta di credito... uso la funzione contactless. uso Apple Pay, Samsung Pay o simili. inserisco la carta nel terminale. Non pago con la carta di credito. [{"keyQ":"q_ok7f2"},{"keyQ":"q_9cu88sq"}] Vota Risultati Utilizzi la carta di credito? Sì, sempre 32% (50 voti) 32% Sì, spesso 35% (56 voti) 35% A volte 27% (43 voti) 27% No, mai 6% (9 voti) 6% Quando pago con la carta di credito... uso la funzione contactless. 54% (86 voti) 54% uso Apple Pay, Samsung Pay o simili. 7% (11 voti) 7% inserisco la carta nel terminale. 32% (51 voti) 32% Non pago con la carta di credito. 6% (10 voti) 6% Partecipa Questi sondaggi non hanno, ovviamente, un valore statistico. Si tratta di rilevazioni aperte a tutti, non basate su un campione elaborato scientificamente. Hanno quindi l'unico scopo di permettere ai lettori di esprimere la propria opinione sui temi di attualità. {"id_object_types":10,"id_contents":1421467,"result_type":"all","poll_type":"1","uid":"963530","title":"Carta di credito","questions":{"q_ok7f2":{"a":{"a_4zp2lg":"Sì, sempre","a_upixp":"Sì, spesso","a_tgt0je":"A volte","a_cnn53o":"No, mai"},"q":"Utilizzi la carta di credito?","t":"0"},"q_9cu88sq":{"a":{"a_4zp2lg":"uso la funzione contactless.","a_8f0z43":"uso Apple Pay, Samsung Pay o simili.","a_fjhaai":"inserisco la carta nel terminale.","a_jj6fo":"Non pago con la carta di credito."},"q":"Quando pago con la carta di credito...","t":"0"}}}

BERNA - In Svizzera le carte di credito sono sempre più popolari, ma c'è ancora paura del contactless: se oltre il 44% degli utenti ritiene che sia una funzione pratica, quasi un terzo teme che sia pericolosa. È quanto si evince dall'indagine annuale di bonus.ch, a cui hanno preso parte 1'200 persone da tutto il paese.

Dal 2013, gli svizzeri utilizzano la carta di credito sempre di più. In sette anni, la frequenza d'uso è infatti aumentata del 5,6%: se nel 2010 il 48,1% del campione utilizzava la carta almeno una volta a settimana, ora la percentuale è del 53,7%. Ed è ormai da cinque anni che oltre la metà degli utenti elvetici usa questo mezzo di pagamento con regolarità.

Funzione pratica... o pericolosa - Non c'è però unanimità, come detto, sulla funzione contactless, che permette di effettuare i pagamenti semplicemente avvicinando la carta al terminale. E fino a un determinato importo, anche senza inserire il codice PIN. Se oltre il 44% degli utenti dà molto peso all'aspetto pratico, quasi un terzo del campione ne ritiene pericoloso il meccanismo di funzionamento. Per quanto riguarda il resto del campione, il 6% ritiene le carte contactless indispensabili, il 9,5% le giudica, invece, inutili, mentre il 10,7% non esprime alcuna opinione.

Questione di età - È anche una questione di età. L'indagine mostra infatti che le carte contactless piacciono soprattutto ai giovani: quasi un quarto di questa categoria le ritiene indispensabili. Per quanto riguarda il fattore rischio, la fascia d'età tra i trenta e i quarant'anni è quella che considera meno il pericolo. Se si tiene conto della regione linguistica, emerge che gli svizzeri romandi sono i più timorosi.

Svizzera tedesca in testa - Ma come mai scegliamo di pagare con una carta di credito? Per la semplicità (39,5%) e la sicurezza dovuta al fatto che si evita di portare con sé troppi contanti (28,8%). A privilegiare maggiormente queste due motivazioni è il 71,8% degli svizzeri tedeschi, seguiti da romandi (67,8%) e ticinesi (62%).