La FINMA approva il piano di emergenza di Credit Suisse

ZURIGO – Le norme svizzere too-big-to-fail mirano a ridurre i rischi per la stabilità del sistema finanziario elvetico. La normativa assicura costantemente il mantenimento delle funzioni indispensabili per l'economia svizzera, come ad esempio le attività di deposito e di prestito e le transazioni di pagamento, e previene la necessità di un intervento di supporto con fondi pubblici in caso di grave crisi.

Il piano d'emergenza - La legge aveva imposto alle banche di rilevanza sistemica di sviluppare entro la fine del 2019 un piano svizzero di emergenza che dimostri la capacità di mantenere senza interruzione le funzioni di rilevanza sistemica anche in caso di liquidazione. La FINMA ha annunciato oggi che Credit Suisse ha superato la valutazione e presentato un piano svizzero d'emergenza credibile.

I progressi di Credit Suisse - FINMA e Credit Suisse, in linea con le disposizioni del Consiglio di stabilità finanziaria, stanno collaborando alla realizzazione di un piano di risoluzione globale, coordinato a livello internazionale, entro il 2022. Anche in questo contesto la FINMA si è espressa positivamente sui significativi progressi di Credit Suisse verso l'obiettivo di una completa capacità di risoluzione globale. La FINMA nota che Credit Suisse ha avviato importanti misure preparatorie, necessarie per mettere in atto questo piano di risoluzione, e ha compiuto progressi significativi in termini di capacità di risoluzione globale. Pertanto la FINMA ritiene «soddisfacenti» i requisiti riguardo alla separazione di strutture complesse. In linea con gli ulteriori sviluppi degli standard, Credit Suisse intende continuare ad investire nel miglioramento della capacità di risoluzione nel corso dei prossimi anni.