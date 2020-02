Commercio al dettaglio, Migros e Coop sempre nella top 50 mondiale

BERNA - Sono due i nomi svizzeri nella classifica dei 50 maggiori gruppi al mondo attivi nel settore del commercio al dettaglio.

I gruppi elvetici - Lo studio Global Powers of Retailing 2020, pubblicato dalla società di consulenza Deloitte - che ha preso in considerazione i fatturati del 2018 -, evidenzia come Migros si confermi al 39esimo posto, mentre Coop perde due posizioni e scende in 46esima posizione.

Per trovare il terzo gruppo svizzero bisogna scorrere la classifica fino alla 96esima posizione. Qui si trova Richemont, che ha guadagnato ben 33 posti. Al 120esimo posto c'è Dufry.

Deloitte osserva che la prospettiva per la Svizzera è «cautamente positiva: il 2020 non sarà probabile un anno molto dinamico per il commercio al dettaglio nazionale, ma i gruppi elvetici probabilmente continueranno a mantenere il passo degli altri colossi attivi su scala globale».

La classifica - La vetta della classifica è occupata da tre colossi statunitensi: Wal-Mart, Costco e Amazon. Nella top ten ci sono ben sette imprese a stelle e strisce: rompono il dominio Usa solamente il gruppo Schwarz (quarto), Aldi (ottavo) e Tesco (decimo posto). Nonostante tutto l'Europa ha il maggior numero di gruppi (88) tra i migliori 250.

Le aziende inserite in questa lista hanno generato un fatturato globale di 4740 miliardi di dollari, con una crescita del 4,1% nell'anno fiscale 2018 rispetto a quello precedente.