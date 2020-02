Baselworld non si fa spaventare dal coronavirus

BASILEA - Nonostante le incertezze legate al coronavirus, Baselworld, la più grande fiera al mondo del settore orologiero, si terrà come previsto: MCH, il gruppo che organizza l'evento, ha annunciato oggi che il programma viene mantenuto e che la manifestazione si svolgerà nelle date indicate, fra il 30 aprile e il 5 maggio, a Basilea.

«L'edizione 2020 di Baselworld si trova sulla buona strada», afferma il direttore Michel Loris-Melikoff, citato in un comunicato. Al momento attuale non vi è alcun dubbio sulla tenuta dell'evento. Gli sviluppi relativi al coronavirus vengono però monitorati con attenzione e la società è in contatto costante con le autorità. Vengono seguite le direttive per la protezione della salute degli espositori e dei visitatori ed è stato approntato un piano d'emergenza.

La fiera, che annuncia grandi novità per l’edizione 2020, accoglierà inoltre nuovi espositori. In particolare, nel settore gioielleria gli organizzatori annunciano un incremento del 50%.