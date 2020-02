Esportazioni orologiere in crescita, nonostante il coronavirus

ZURIGO - Le esportazioni di orologi svizzeri sono aumentate del 9,4% su base annua a 1,79 miliardi di franchi a gennaio. L'epidemia di coronavirus per il momento non ha penalizzato le vendite, in particolare verso la Cina, il Paese più colpito dal morbo.

«La maggior parte dei mercati ha mantenuto un ritmo sostenuto durante il primo mese dell'anno», ha sottolineato la Federazione dell'industria orologiera (FH) in un comunicato stampa.

Gli Stati Uniti hanno registrato la migliore performance con un incremento del 15,2% a 205,9 milioni di franchi, mentre la Cina, centro del coronavirus, si è posizionata al terzo posto con un incremento del 6,9%.

Hong Kong, al secondo posto, ha proseguito il trend negativo dell'anno precedente con un calo del 25%. L'ex colonia britannica è in calo a causa delle proteste a favore della democrazia in corso da giugno 2019.

Le esportazioni di orologi verso altri importanti mercati asiatici sono aumentate rispetto all'anno precedente: il Giappone è cresciuto del 14,9%, Singapore del 23,1% e la Corea del Sud ha fatto un balzo del 41,1%.

Il Regno Unito (-13,9%), primo mercato europeo, ha subito un forte calo, osserva il FH.

Per quanto riguarda le categorie di prezzo, gli orologi che costano più di 500 franchi (prezzo all'esportazione) hanno registrato un forte aumento in gennaio, sia in termini di valore che di pezzi venduti. Le fasce di prezzo inferiori la tendenza è rimasta negativa, in particolare per gli orologi che costano meno di 200 franchi.