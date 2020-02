Trump: «Ho reso gli svizzeri ancora più ricchi». Aveva ragione

BERNA - «Ho reso gli svizzeri ancora più ricchi», aveva detto Donald Trump durante la sua visita a Davos nel 2018. Questa non è stata una «fake news» da parte del presidente americano: le esportazioni svizzere negli Stati Uniti non hanno mai smesso di progredire durante il suo mandato.

Solo la Germania fa meglio - Con 41,4 miliardi di franchi di esportazioni - senza includere i gioielli e i metalli preziosi - gli Stati Uniti rappresentano il secondo mercato di esportazione per la Svizzera, secondo i dati provvisori per il 2019 dell'Amministrazione federale delle dogane. Circa il 17% delle merci in uscita dalla Svizzera viene inviato al mercato americano. Solo la Germania sta facendo meglio, con 44,1 miliardi.

Prima dell'arrivo del tycoon alla Casa Bianca, nel 2016, le esportazioni svizzere ammontavano a poco più di 31 miliardi. Questo aumento del 30%, in tre anni, fa tuttavia parte di una tendenza che può essere inquadrata a più lungo termine. L'economia svizzera si è rivolta sempre di più al mercato americano, specialmente sotto la presidenza di Barak Obama. Quando il democratico è salito al potere, nel 2009, la Svizzera ha registrato esportazioni per 17 miliardi.

Importazioni stagnanti - In termini di importazioni il quadro è più controverso. Dopo un anno record nel 2016, a 14 miliardi di franchi, le importazioni americane in Svizzera tendono a ristagnare sotto la presidenza di Donald Trump. Con 13,7 miliardi nel 2019, la bilancia commerciale non ha mai sorriso alla Svizzera.

Ciò potrebbe giocarci contro, in relazione a un accordo di libero scambio. Il presidente statunitense aveva infatti menzionato in particolare lo squilibrio della bilancia commerciale con la Cina per stabilire sanzioni contro Pechino. Ha anche imposto sanzioni doganali contro i prodotti europei, affermando che gli europei si comportano ingiustamente costruendo "enormi barriere" contro le importazioni americane nell'UE.