Euro ai minimi dall'estate 2015

BERNA - L'euro si indebolisce ulteriormente rispetto al franco e stamani è sceso fino a 1.0622, il livello più basso dall'estate 2015.

Mentre solitamente il franco si rafforza quale porto sicuro in tempi di difficoltà congiunturali o tensioni politiche, ora sembra essere la debolezza della moneta unica europea la causa dell'evoluzione del tasso di cambio.

Secondo operatori del settore i motivi sono svariati: l'euro soffre per il recente aumento dell'instabilità politica nell'Eurozona - soprattutto in Germania -, per il crescente rischio di un conflitto commerciale con gli Stati Uniti e per le future relazioni con il Regno Unito.

Di recente hanno anche pesato dati macroeconomici negativi. Alcuni esperti citano inoltre il miglior andamento congiunturale negli USA rispetto alla zona euro e le tensioni tra gli Stati Uniti e l'Iran. Ciò rafforza il dollaro così come pure il franco nei confronti della valuta europea.