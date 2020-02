ABB: tutte le fabbriche in Cina sono chiuse per il coronavirus

ZURIGO /PECHINO - «Dall'inizio di questa settimana tutte le fabbriche ABB in Cina sono chiuse»: lo ha detto il presidente del consiglio di amministrazione Peter Voser in una conferenza telefonica durante la presentazione dei risultati annuali del gruppo industriale.

Sono state adottate diverse misure per proteggere i dipendenti dal propagarsi del coronavirus: la loro salute ha la massima priorità, ha spiegato Voser. La situazione viene comunque costantemente monitorata e la produzione verrà riattivata il più presto possibile.

Per quanto riguarda le vendite, ABB nel 2019 ha generato in Cina un fatturato di circa 4 miliardi di dollari, l'equivalente del 15% dell'intero gruppo. «La Cina è un mercato molto importante per noi», ha sottolineato il manager. Le conseguenze finanziarie dell'epidemia non sono comunque al momento ancora quantificabili, ha aggiunto.





Fonte Ats