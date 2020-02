BNS, averi a vista salgono ancora

ZURIGO - Salgono ancora gli averi a vista della Banca nazionale svizzera (BNS), che registrano il terzo aumento consecutivo, pur rimanendo ancora al di sotto del livello record: la settimana scorsa si sono attestati a 588,7 miliardi di franchi, 1,5 miliardi in più rispetto ai sette giorni precedenti, ha indicato stamani l'istituto.

Si avvicina così il record assoluto di 592,4 miliardi dapprima registrato nel settembre 2019 e poi confermato in due occasioni nell'ottobre dello stesso anno.

Nella settimana in rassegna gli averi in conti giro delle banche svizzere presso la BNS hanno sfiorato 504 miliardi, mentre gli altri averi a vista si sono attestati a più di 85 miliardi. Per dare un'idea dell'entità di queste cifre può essere ricordato che nel 2018 il prodotto interno lordo della Svizzera ammontava a 690 miliardi.

I conti in questione vengono sorvegliati con attenzione perché una loro forte crescita costituisce un indizio che fa pensare a interventi della BNS sul mercato per evitare un rafforzamento considerato eccessivo del franco. Oggi l'euro è scambiato a un valore un po' inferiore a 1,07 franchi: il corso si muove non molto lontano dai livelli della settimana scorsa, quando ha toccato i minimi da tre anni.