Impennata di auto elettriche nel 2019

BERNA - Nel 2019 si è assistito in Svizzera a una vera impennata d'immatricolazioni di automobili elettriche. Lo comunica l'Ufficio federale di statistica (Ust).

Lo scorso anno sulle strade svizzere circolavano 6160300 veicoli a motore, ovvero 46 500 veicoli in più (+0,8%) rispetto all’anno precedente. Le nuove immatricolazioni di automobili elettriche sono aumentate del 143,9%, mentre il numero di quelle a benzina ha registrato un incremento contenuto: +1,9%. Nuovo calo invece dei veicoli diesel: –11,9%.

La domanda di veicoli con sistemi di propulsione alternativi si è sviluppata in modo particolarmente dinamico, sottolinea l'Ust: rispetto al 2018, l’immatricolazione di veicoli ibridi è cresciuta del 70,9% raggiungendo 26376 unità.

Le emissioni di CO2 delle nuove automobili continuano a crescere - Nonostante l’aumento di veicoli con sistemi di propulsione alternativi, nel 2019, analogamente ai due anni precedenti, le emissioni di CO2 delle nuove automobili immatricolate sono cresciute. Nel 2019, le nuove immatricolazioni di automobili con emissioni di oltre 130 grammi di CO2 per chilometro percorso sono aumentate dell’11,5% rispetto all’anno precedente, mentre le automobili che emettono meno CO2 sono diminuite del 2,7%. I 130 grammi corrispondono all’obiettivo del parco veicoli valido fino al 2019 conformemente alle disposizioni sulle emissioni di CO2 (valore medio per l’intero parco veicoli di nuove automobili); dal 2020 è valido un obiettivo più severo di 95 grammi di CO2 per chilometro.

Zugo, terra di elettriche - Dal raffronto cantonale emerge che il Canton Zugo vanta una "quota elettrica" dell’1,4%. Anche Zurigo (0,9%) è vicino alla soglia dell'1%. Le "quote elettriche" più basse sono state riscontrate in Uri e Giura con lo 0,3%, nonché in quello di Neuchâtel con lo 0,4%. In cifre assolute, nel 2019 sono stati immatricolati a livello nazionale 98399 veicoli ibridi e 28716 veicoli elettrici.