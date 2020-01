Hong Kong ha pesato su Swatch

BIENNE - Nel 2019 iI gruppo orologiero e del lusso Swatch ha sofferto per le tensioni a Hong Kong.

Rispetto all'anno precedente il fatturato è calato del 2,7% a 8,24 miliardi di franchi (-1,8% a tassi di cambio costanti), mentre l'utile netto è sceso del 13,7% a 748 milioni. Senza tenere conto dell'ex colonia britannica risulterebbe una crescita.

L'utile operativo è diminuito dell'11,4% a 1,02 miliardi, indica un comunicato diramato oggi.

Il gruppo propone un dividendo invariato di 8 franchi per azione al portatore e di 1.60 per azione nominativa. Per il 2020 Swatch si aspetta una crescita in tutti i mercati eccetto Hong Kong.