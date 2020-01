UBS a caccia di una ventina di quadri per l'investment banking

ZURIGO - UBS è alla ricerca di una ventina di quadri da reclutare nei prossimi due o tre anni nel settore dell'investment banking. Lo sostiene Bloomberg citando «fonti vicine al dossier», ma l'istituto bancario non ha rilasciato commenti al riguardo.

Secondo l'agenzia statunitense, il numero uno bancario elvetico guarda soprattutto agli Stati Uniti per l'assunzione dei nuovi manager. UBS vorrebbe rafforzare e favorire la crescita in alcune aree - sebbene Bloomberg non specifichi quali - per essere più competitiva nel settore.