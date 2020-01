Digitec Galaxus introduce la consegna lampo

ZURIGO - Ordinare la merce online prima delle 13 di un giorno feriale. E riceverla ancora in serata. Si tratta del servizio lampo che Digitec Galaxus introduce per i clienti della Città di Zurigo.

La consegna lampo - come spiega l'azienda in una nota stampa - avviene per tutti gli articoli disponibili nei magazzini di Wohlen (AG) e del Technopark di Zurigo. Per la merce proveniente da quest'ultimo, l'ordinazione può avvenire fino alle 15.

Il partner logistico del servizio è l'azienda tecnologica notime, un'affiliata della Posta Svizzera specializzata nel recapito in giornata e in tempi di consegna specifici. Nella prima fase pilota, saranno gli abitanti di Zurigo a beneficiare dell'opzione di consegna. «Se la consegna lampo viene ben accolta dai clienti, offriremo l'opzione anche in altre città dopo il test di Zurigo» afferma Johannes Cramer, COO di Digitec Galaxus.

I corrieri consegnano gli ordini tramite piccoli veicoli elettrici che non producono emissioni di CO2. I prodotti vengono consegnati senza ulteriori imballaggi di cartone e materiale di riempimento.