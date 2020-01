Lem sopprime 21 posti a Ginevra

GINEVRA - Il fabbricante di componenti elettriche Lem eliminerà 21 posti di lavoro a Ginevra, nel quadro dell'inaugurazione della nuova sede di Meyrin nel 2021.

Il gruppo annuncia anche la costruzione di una fabbrica in Malaysia.

Il taglio si spiega con il cambiamento dei ruoli all'interno dell'azienda e della loro distribuzione nel mondo, si legge in un comunicato odierno. Il nuovo sito a Meyrin accoglierà 250 persone.

Lo sviluppo degli affari in Asia, dove l'impresa fornisce anche componenti per il mercato dei veicoli elettrici, ha spinto il gruppo a costruire il nuovo sito in Malaysia. Gli investimenti per il cantiere saranno fra i 5 e i 10 milioni di franchi. L'inaugurazione è prevista per l'esercizio 2021/22.