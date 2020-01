Capsule vuote, richiamati due lotti di medicinali

BERNA - Mepha Pharma SA - in accordo con Swissmedic - ha richiamato due lotti di Methylphenidat-Mepha LA 10 mg Depocaps, a causa di problemi tecnici insorti durante la fase di riempimento dei flaconi.

Come si apprende da un comunicato odierno non è possibile escludere completamente che, in casi isolati, i flaconi appartenenti ai lotti A909021 e A909022 contengano capsule vuote. Il problema è circoscritto al dosaggio da 10mg, gli altri non sono invece interessati.