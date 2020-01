Il commercio online va sempre meglio

BERNA - Il gruppo commerciale Competec, al quale appartiene tra l'altro il negozio online Brack.ch, l'anno scorso ha aumentato il volume d'affari del 12%, a 811 milioni di franchi. Alla crescita hanno contribuito tutti i canali di vendita, precisa una nota odierna dell'azienda.

Oltre a Brack.ch, il gruppo Competece comprende Alltron (elettronica), Jamei (casalinghi) e i fornitori di servizi Competec Service e Competec Logistik. A fine 2019 dava lavoro a 783 persone, 80 in più rispetto a un anno prima. In particolare sono stati creati molti posti di lavoro nella logistica, per far fronte agli elevati volumi di pacchi.

Per evitare i colli di bottiglia dell'anno scorso, l'azienda intende ora procedere a un ampliamento nella logistica. Dopo un ritardo di diversi anni, Competec ha finalmente ricevuto nell'aprile del 2019 il via libera per la costruzione di un edificio la cui messa in servizio è prevista per l'estate del 2021.