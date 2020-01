Offerta di posti di lavoro stabile a un livello elevato

ZURIGO - Le aziende continuano ad essere alla ricerca di personale e l'offerta di posti di lavoro è stabile a un livello elevato, con peraltro differenze notevoli a livello settoriale: la finanza è il ramo che appare più in difficoltà. È questa la fotografia del mercato dell'impiego scattata dallo specialista del lavoro interinale Adecco in collaborazione con l'Università di Zurigo.

Crescita maggiore nella Svizzera nord occidentale - Nel quarto trimestre 2019 gli annunci di posti vacanti sono saliti del 1% su base annua. I dati raccolti nell'ambito dell'Adecco Group Swiss Job Market Index mostrano che la crescita ha interessato soprattutto la Svizzera nord occidentale (BS, BL, SO, AG, +1%). Salgono dell'1% anche la Svizzera centrale (ZG, SZ UR, NW, OW, LU) e quella orientale (TG, SG, AI, AR, GR, GL), mentre marciano sul posto Zurigo (ZH, SH) ed Espace Mittelland (FR, NE, JU, BE). In lieve flessione (-1%) è la regione del Lemano (GE, VD, VS). Il Ticino non è stato considerato.

Ecco dove la maggior progressione - A livello settoriale spiccano le progressioni di annunci nei rami della sanità (+17%) e dell'edilizia (+12%). In crescita sono anche tecnica e scienze naturali (+4%), management (+2%), nonché ufficio e amministrazione (+1%). In calo risultano per contro commercio e vendita (-3%), informatica (-3%), insegnamento e servizi pubblici (-4%), industria e trasporto (-4%), nonché finanza (-5%).

«Attualmente il mercato del lavoro svizzero pare dunque assestarsi a un livello elevato: non sorprende, se si considera la stagnazione congiunturale in atto», afferma la presidente della direzione di Adecco Svizzera Nicole Burth, citata in un comunicato.

«Le professioni sanitarie sono meno dipendenti dal ciclo economico rispetto ad altri gruppi professionali», commenta da parte sua la specialista Anna von Ow, pure citata nella nota. «L'evoluzione delle professioni nell'edilizia e nell'artigianato beneficia probabilmente del fatto che i tassi d'interesse sono ancora molto bassi».

Secondo l'esperta occorre anche tenere presente che l'aumento del numero dei posti di lavoro nel 2018 è stato così consistente per alcuni rami che un rallentamento della crescita, una stagnazione o persino una leggera flessione appare logico.