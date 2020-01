Crescono le offerte di lavoro online (e per l'online)

ZURIGO - Gli annunci di lavoro pubblicati sui siti web aziendali sono cresciuti in dicembre dell'8,4% su un anno. È quanto risulta dallo Swiss Job Index pubblicato oggi da Michael Page, società specializzata nel reclutamento di personale.

In alcuni mestieri, il numero di offerte di lavoro ha registrato addirittura aumenti a due cifre, come nel caso degli specialisti informatici (+16%). La forte richiesta di questi profili è legata ai programmi di trasformazione in diversi settori, in particolare nei servizi finanziari, ha spiegato Michael Page in un comunicato.

Per la prima volta, in alcune offerte di lavoro sono richieste competenze in materia d'intelligenza artificiale, fa notare Michael Page. «Il divario tra la domanda e l'offerta di specialisti qualificati è tale che le aziende offrono stage in intelligenza artificiale nella speranza di reclutare questi talenti il più presto possibile».

Tra i candidati a un impiego, un incremento dello stipendio - del 5% o più - è una motivazione importante per l'82% degli intervistati. Anche i buoni rapporti con i colleghi e l'accesso a programmi di formazione continua sono importanti fattori di motivazione. Inoltre, la fiducia è importante per i candidati. La metà di loro crede di poter trovare un lavoro entro i prossimi tre mesi.