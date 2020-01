Lindt&Sprüngli esternalizza, toccati 300 impieghi negli USA

ZURIGO - Il gruppo cioccolatiero zurighese Lindt&Sprüngli ha deciso di affidare a società esterne la promozione delle vendite negli Stati Uniti. La misura riguarda 300 impieghi negli USA, mentre la Svizzera non è toccata.

I collaboratori interessati lavorano per Lindt&Sprüngli North America, che sostiene in ambiti centrali le tre filiali statunitensi Lindt, Ghirardelli e Russell Stover. Per loro sarà possibile occupare una posizione presso le ditte verso cui vengono esternalizzati i servizi oppure un'altra posizione interna al gruppo, ha indicato in serata all'agenzia AWP una portavoce confermando una notizia riportata dal gruppo CH Media. Al contempo i dipendenti coinvolti riceveranno indennizzi che varieranno a seconda della durata del servizio nonché un bonus per il 2019.